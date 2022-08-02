ABD Çin geriliminde son durum ne olduğu merak ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı Çin'in üzerinde egemenlik iddia ettiği Tayvan Havaalanı'na iniş yaptı. Bölgede gerilim devam ederken, Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçti. ABD ve Çin arasında savaş mı çıktı? ABD Çin geriliminde son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

ABD VE ÇİN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı Çin'in üzerinde egemenlik iddia ettiği Tayvan Havaalanı'na iniş yaptı. Bölgede gerilim had safhaya ulaşırken, Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçti. Çin'in bu agresif tutumuna karşı ABD donanması Pasifik Okyanusu'na demir attı. Pelosi, indikten sonra ilk açıklamasında, "ABD'nin Tayvan halkıyla dayanışması her zamankinden daha önemli. Ziyaret Tayvan demokrasisine sarsılmaz bağlılığın göstergesi" dedi.

ABD ÇİN GERİLİMİNDE SON DURUM NE?

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Songshan Havaalanına indi.

Tayvan'a indikten sonra ilk açıklamalarında Pelosi, "ABD'nin Tayvan halkıyla dayanışması her zamankinden daha önemli. Ziyaret Tayvan demokrasisine sarsılmaz bağlılığın göstergesi" dedi.

Çin'in bu agresif tutumuna karşı ABD donanması Pasifik Okyanusu'na demir attı. Tayvan'da ise Çin'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı olarak askeri güvenlik önlemleri artırıldı.