ABD Vatandaşı Kıbrıs Türkü Orhan Hüseyin Derviş Mülk Davasını Kazandı

ABD vatandaşı Kıbrıs Türkü Orhan Hüseyin Derviş, Limasol'daki mülkü için Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) açtığı davada tazminat kazandı. Mahkeme, devletin Derviş'in mülkünü usulsüz yollarla kullandığına hükmetti ve mülkün iadesine karar verdi. GKRY, Derviş'e 345 bin avro tazminat ödeyecek.

ABD vatandaşı Kıbrıs Türkü Orhan Hüseyin Derviş, Limasol'daki mülkü için Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) açtığı davada tazminat kazandı.

Rum Fileleftheros gazetesinin haberinde, davanın "devletin Derviş'in mülkünü usulsüz yollarla kullandığı" yönündeki mahkeme kararıyla sonuçlanmasının ardından Derviş'e mülkünün iade edildiği ve GKRY'nin 345 bin avro tazminat ödediği belirtildi.

Derviş'in Limasol Kaza Mahkemesinde, Başsavcılık ve Kıbrıs Türk Malları Vasisi sıfatıyla İçişleri Bakanlığına dava açtığı, mahkemenin Derviş'in mülkünün serbest bırakılması ve kendisine 345 bin avro tazminat ödenmesi kararı verdiği ifade edildi.

Derviş'in hiçbir zaman vatandaşlık almadığı, adadan "Kıbrıs Cumhuriyeti" ilan edilmeden önce ayrıldığı kaydedildi.