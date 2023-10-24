Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesindeki ABD üssüne SİHA saldırısı yapıldı. Peki, ABD üssü ne demek? ABD üslerine saldırı mı yapılıyor?

ABD üssü ne demek? ABD üslerine saldırı mı yapılıyor?

ABD üssü ne demek? Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesindeki ABD üssüne SİHA saldırısı yapıldı. Peki, ABD üssü ne demek? ABD üslerine saldırı mı yapılıyor? Detaylar...

ABD ÜSSÜ NE DEMEK?

Amerika Birleşik Devletleri askerî konuşlandırmaları, 160.000 ila 180.000 aktif görevli personeli ile dünya çapında 150'den fazla ülkede konuşlanmış ABD birliklerinin ortak adıdır. Bu liste, Suriye ve Yemen'deki birlikler de dahil olmak üzere, aktif muharebe konuşlandırmaları dışındaki konuşlandırmalardan oluşmaktadır.

Savaş misyonları dışında, ABD askeri personeli tipik olarak barışı koruma misyonlarında veya askerî ataşelerin, dış temsilciliklerin ve konsoloslukların güvenliğinin bir parçası olarak hizmet eder. Bunların dışında, ABD hükûmetinin nerede konuşlandırıldığını açıklamayı reddettiği yaklaşık 40 bin asker bulunmaktadır.

ÜSLERE SALDIRI MI YAPILDI?

Suriye'de ABD üslerine yönelik saldırılar yoğunlaşıyor. Bu kez Malikiyye ilçesindeki ABD güçlerinin Robarya Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı saldırı düzenlendi. Saldırı can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Öte yandan ABD ordusunun bulunduğu Tenf bölgesindeki üsse de sabah saatlerinde aidiyeti bilinmeyen 3 SİHA ile saldırı girişimi gerçekleştirilmişti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesindeki ABD güçlerinin Robarya Üssü'ne, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İLK SALDIRI DEĞİL

Suriye'nin güneyinde ABD ordusunun bulunduğu Tenf bölgesindeki üsse de sabah saatlerinde aidiyeti bilinmeyen 3 SİHA ile saldırı girişimi gerçekleşmişti.

İran destekli terörist gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor. Hedef alınan bölgeler, terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.

Terörist gruplar, 19 Ekim'de de ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine SİHA saldırısı düzenlenmişti.