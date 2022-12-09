ABD'den gelecek üretici enflasyonu verileri, birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Sorusu, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? ABD ÜFE verileri hangi tarihte açıklanıyor?

ABD üretici enflasyonu verileri, birçok kişinin gündeminde yer alması nedeniyle ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? ABD ÜFE verileri hangi tarihte açıklanıyor?

ABD ÜFE VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri bugün Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak. ABD Kasım ayı (ÜFE) verileri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.