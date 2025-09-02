ABD -Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla çeyrek finale yükseldi. E Grubu'ndan başlayan ve D Grubu ikincisi Slovenya'yı set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, turnuvada set kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. Çeyrek finalde güçlü rakibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, hangi kanalda?

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Maç saati Türkiye saatiyle 16:30 olarak belirlenmiştir. Bu maç, Filenin Sultanları'nın tarihindeki 6. Dünya Şampiyonası çeyrek finali olacak ve ABD ile oynayacakları 6. karşılaşma olacak.

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin ABD ile oynayacağı çeyrek final maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Tayland saatiyle 20:30'da başlayacak. Türkiye saatiyle ise 16:30'da başlayacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, voleybolseverler için büyük bir önem taşıyor. Maçın saati, hem Türkiye hem de ABD için uygun bir zaman diliminde gerçekleşiyor.

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin ABD ile oynayacağı çeyrek final maçı, TRT1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. TRT1, Türkiye'nin ulusal televizyon kanallarından biri olup, voleybolseverlerin bu önemli maçı kaçırmamaları için ideal bir yayın platformudur. Ayrıca, maçın canlı skor takibi ve özet görüntüleri için FIVB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları da takip edilebilir.

MAÇIN YERİ VE KONUMU

Huamark Spor Salonu, Bangkok'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan, modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle bilinen bir spor salonudur. Bu salon, daha önce de birçok uluslararası voleybol maçına ev sahipliği yapmıştır ve 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finaline de ev sahipliği yapacak.