ABD - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?
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FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızların çeyrek finaldeki rakibi ABD. Peki, Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? ABD - Türkiye maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?
ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
ABD-Türkiye Maçı, 11 Ekim Salı günü oynanacak.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, 18.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.