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ABD - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

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ABD - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızların çeyrek finaldeki rakibi ABD. Peki, Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? ABD - Türkiye maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

ABD-Türkiye Maçı, 11 Ekim Salı günü oynanacak.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, 18.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

voleybol Gündem Haberler

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