ABD - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızların çeyrek finaldeki rakibi ABD. Peki, Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? ABD - Türkiye maçı ne zaman?