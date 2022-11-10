ABD tüfe kararı ne zaman, saat kaçta açıklayacak ve piyasaların beklentisi ne yönde olacağı gündeme geliyor. ABD Kasım ayı enflasyon oranları ne olacağı ve ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta belli olacak araştırılıyor. Peki, ABD tüfe kararı ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

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ABD TÜFE KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklayıcı tarihi duyurdu. ABD Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih10 Kasım Perşembe günü saat 16.30'da açıklanacaktır.

ABD KASIM AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 10 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ ENFLASYONDA

Küresel piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklandı. Perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyonu öncesinde Altın fiyatları geriliyor.

Tarım dışı istihdam verisi sonrası yükselişe geçen ons altın fiyatları 1682 dolar direncini gördükten sonra gerilemeye başladı.

Ons altın fiyatları yüzde 0,33 oranında düşüşle 1668 dolar seviyesinde işlem görüyor.