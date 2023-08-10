ABD'de enflasyon verilerini bekleyen yatırımcılar, aynı zamanda ekonomistlerin Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerini de yakından takip ediyor. Bu veriler, yatırımcıların portföy yönetimlerine rehberlik ederek yatırım kararlarını şekillendirme konusunda önemli bir role sahip. Peki, ABD Temmuz 2023 enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD FED enflasyon kararları Temmuz 2023 nedir, ne oldu? İşte detaylar…

Son zamanlarda ABD'de istihdam piyasasındaki iyileşme, piyasa katılımcıları tarafından beklenen bir gelişme olarak algılandı. Bu nedenle, Fed'in sıkılaştırma politikasının geleceği konuşulurken istihdam piyasasının durumu kadar enflasyon verilerinin seyri de büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, 10 Ağustos Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine odaklanılıyor. Peki, ABD Temmuz 2023 enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD FED enflasyon kararları Temmuz 2023 nedir, ne oldu? İşte detaylar…

ABD TEMMUZ 2023 ENFLASYON AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'de Temmuz ayına ait istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak 209 bin kişi artışla 183 binden yükseldi. Ayrıca, geçmiş aya ait veri 222 binden 231 bine revize edildi. İşsizlik oranı da yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e düşerken, aylık kazançlar beklentilere uygun bir şekilde yüzde 0,3 artış gösterdi. Şimdi ise gözler 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi büyük bir merak konusu. ABD enflasyon verileri, yıllık manşet enflasyonun yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e yükselmesi ve çekirdek enflasyonun yüzde 1,7 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Bu nedenle, Fed'in sıkılaştırma politikası değerlendirmeleri açısından, istihdam piyasasının yanı sıra enflasyon verilerinin seyri de büyük bir önem taşıyor. Enflasyon verileri açıklanacak olan saat olan 15.30'da, en güncel bilgileri haberimize ekleyeceğiz.

ABD FED ENFLASYON KARARLARI TEMMUZ 2023 NEDİR, NE OLDU?

Temmuz ayının sonlarına gelindiğinde, ABD'de enflasyon kararı açıklanması bekleniyor. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren bu enflasyon kararı, ekonominin geleceği hakkında bir işaret sunacak ve yatırımcılar da bu karara göre adımlarını atacaklar. Takvime göre, kararlar 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da kamuoyuna duyurulacak. Bu süreçte, finansal piyasaların dikkatle izlediği enflasyon kararları, küresel ekonomiye yön verecek önemli belirleyicilerden biri olmaya devam ediyor.