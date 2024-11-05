ABD seçimleri saat kaçta başlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump olurken, Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. Peki, ABD seçimleri saat kaçta?

ABD SEÇİMLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor.

Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.

Salıncak eyaletlerde Trump az farkla daha avantajlı gözüküyor

Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.

Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

Seçim gecesi Türkiye saati ile şöyle ilerleyecek:

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim günü yani Salı günü Türkiye saatiyle akşam 22.00'da sandık çıkış anketleri sonuçlarla ilgili fikir vermeye başlar. Ancak Amerika'daki sandık çıkış anketleri Avrupa'daki sandık çıkış anketleri gibi gerçeğe yakın bir sonuç vermez. Bu ilk sonuçlar tahmin etmekten çok, insanların öncelikleri ve görüşleri hakkında bir fikir verir. Anketörler, seçim günü görüşmelerini hem ulusal düzeyde hem de yedi kararsız eyalette telefon anketleriyle birleştirir. ABD'deki televizyon yorumcuları gece boyunca salıncak eyaletlerdeki durumla ilgili bir şey söylemekten kaçınır. Genellikle, kazanan aday Doğu saatiyle akşam 11:00'de (İstanbul saati ile sabah 06:00) batı eyaletlerindeki sandıklar kapandıktan sonra belli olmaya başlar. Yani Türkiye'de seçim sonuçları bizim için Çarşamba sabahı netleşmeye başlar.

TSİ 02.00: Toplam sekiz eyalette sandıklar kapanacak. Seçim süreci normal ilerlerse Kentucky gibi rekabetin daha az olduğu eyaletlerde sonuçlar belli olmaya başlayacak.

TSİ 02.30: Demokratların adayı Kamala Harris'in büyük umutlar beslediği North Carolina da dahil olmak üzere üç eyalette sandıklar kapanıyor. Demokratlar 2008 seçimlerinden bu yana North Carolina'yı Cumhuriyetçi Parti'ye kaybediyor.

TSİ 03.00: Geçen seçimde sonucu netleştiren Pennsylvania dahil 15 eyalette daha sandıklar kapanacak.

TSİ 04.00: Michigan, Arizona ve Wisconsin gibi kritik eyaletler dahil 12 eyalette daha oylama sona erecek.