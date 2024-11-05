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ABD seçimleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

ABD seçimleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
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ABD'de Demokratların adayı başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında sona yaklaşıldı. Peki,ABD seçimleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

ABD'de yarın yapılacak kritik öneme sahip 60. başkanlık seçimleri, salıncak eyaletlerdeki belirsizliğin gölgesinde geçecek. Peki, ABD seçimleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

ANKETLER

Bir yandan postayla ya da şahsen erken oy kullanma işlemleri devam ederken, anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyor.

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, ulusal çaptaki anketlerde genel olarak Trump, Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor.

NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da (WSJ) ise Trump'ın, rakibinin yüzde 3 önünde olduğu belirtiliyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketlerine göre ise mevcut ABD Başkan Yardımcısı Haris, 1 puanla yarışı önde götürüyor.

CBS News'un anketine göre de Harris 1 puan önde.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

ABD'de Demokratların adayı başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında sona yaklaşıldı.

Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Michigan'da bu seçmenlerin oyları geleneksel olarak Demokrat Partiye gidiyor ancak 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştiriyor.

Eyaletteki Müslüman oylarına ihtiyacı olan adaylar, "Gazze'deki savaşı bitirme" sözü verirken, Joe Biden hükümetinin İsrail'e süren siyasi ve askeri yardımları, seçmenler üzerinde soru işareti yaratıyor.

Harris, seçim kampanyası bünyesinde düzenlediği etkinliklerde seyircilerden yükselen Gazze protestolarına karşılık "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve esirlerin bir an önce kurtarılması için elinden gelen her şeyi yapacağını" söylüyor.

Cumhuriyetçi aday Trump ise "başkan olmuş olsaydı Gazze'deki savaşın hiç başlamayacağını" savunuyor.

Michigan'daki bazı Müslüman toplum liderleri 27 Ekim'de, başkanlık seçiminde "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylediği için" Trump'ı desteklediklerini açıkladı.

GEÇEN SEÇİMDE SONUÇLAR KAÇ GÜNDE AÇIKLANMIŞTI

2020 yılındaki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü. Bu çerçevede, 2024 ABD seçim sonuçlarının oy verme işlemlerinin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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