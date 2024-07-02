ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim?

ABD Başkanlık seçimlerine gün saymaya devam ediyor. 2024 ABD Başkanlık seçimi ne zaman? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim? ABD seçimleri ne zaman, nasıl gerçekleşecek sorularının cevapları haberimizde…

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak. Amerikan halkı, bu tarihte Demokrat Parti adayı Joe Biden

ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasından tercihini yapacak.

ABD BAŞKANLIK ÖN SEÇİM SÜRECİ

ABD'de 15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ön seçim süreci, 8 Haziran'daki son ön seçimlerle sona erdi. Bu süreçte, 50 eyalet ve bağlı bölgelerde halk, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasından tercihlerini yaptı. Bazı eyaletlerde her iki parti aynı gün ön seçim yaparken, bazı eyaletlerde ise iki parti farklı zamanlarda ön seçim düzenledi. Ön seçimlerde birçok eyalette seçmenler geleneksel olarak sandığa gidip oy verdikleri "primary" sistemi kullanırken, bazı eyaletlerde ise parti toplantısı formatında yapılan "caucus" sistemi tercih ediliyor. ABD'de başkanlık seçimlerinin geleneksel olarak Iowa'da başlamasıyla, 23 Ocak'ta New Hampshire, 3 Şubat'ta Güney Carolina, 6 Şubat'ta Nevada, 24 Şubat'ta Güney Carolina, 27 Şubat'ta Michigan, 2 Mart'ta Idaho ve Missouri, 3 Mart'ta başkent Washington DC'de (Cumhuriyetçiler), 4 Mart'ta ise Kuzey Dakota'daki seçmenler, kendi partilerinin ön seçimlerinde oy kullanıyor.

Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri olarak kabul edilen ve birçok eyalette ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı" ise 5 Mart'ta gerçekleşti. Bu gün, Alabama, Alaska, Amerikan Samoası, Arkansas, California, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia'da ön seçimler yapıldı. 16 eyalette seçmenlerin aday adayları arasından tercihlerde bulunacağı Süper Salı, kazanan adayların yarışta öne geçme ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

Ön seçim süreci, 12 Mart'ta Georgia, Hawaii, Mississippi, Washington ve Kuzey Mariana Adaları, 16 Mart'ta Guam, 19 Mart'ta ise kritik eyaletlerden Arizona, Florida, Illinois, Kansas ve Ohio'daki seçimlerle devam etti. 23 Mart'ta Louisiana ve Missouri'deki ön seçimleri, 30 Mart'ta Kuzey Dakota ön seçimleri izledi. Connecticut, Delaware, New York, Rhode Island ve Wisconsin eyaletlerindeki ön seçimler 2 Nisan'da gerçekleşti, 6 Nisan'da ise Alaska, Hawaii ve Kuzey Dakota'daki seçmenler tercihlerde bulundu.

Demokratlar, 13 Nisan'da Wyoming'de, Cumhuriyetçiler ise 18 Nisan'da ön seçimlerini yaptılar. 21 Nisan'da Puerto Rico'da Cumhuriyetçiler, 28 Nisan'da ise yine Cumhuriyetçiler oylarını kullandı. 23 Nisan'da ise kritik eyaletlerden Pennsylvania'da ön seçimler yapıldı. Mayıs'ın 7'sinde Indiana, 14'ünde Maryland, Nebraska ve Batı Virginia, 21'inde ise Kentucky ve Oregon'da ön seçimler düzenledi.

4 Haziran'da Montana, New Jersey, New Mexico, Güney Dakota ve başkent Washington DC'deki (Demokratlar) seçmenler, aday adayları arasından tercih yaptılar. ABD'de ön seçim süreci, 8 Haziran'da Guam ve Virgin Adaları'nda yapılan ön seçimlerle son buldu.