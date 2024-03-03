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ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak?

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2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak?0 Ocak 2025 Pazartesi günü galibin göreve başlamasıyla sonuçlanacaktır. Son yapılan anketlere göre, mevcut Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın 5 puan gerisinde kalmıştır.

ABD seçimleri ne zaman 2024? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki son durumu merak etmekte olan birçok kişi ABD seçimleri ne zaman 2024? Araştırması ile 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini internet üzerinde araştırmakta. Peki, ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024?

2024 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilecek olup, seçmenlerin Seçiciler Kurulu aracılığıyla başkanı ve başkan yardımcısını belirleyeceği bu önemli olay, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü galibin göreve başlamasıyla sonuçlanacaktır.

ABD SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM NE?

New York Times/Siena College ortaklığında yapılan ankete göre, ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın 5 puan gerisinde kaldı. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 43'ü Biden'a oy vereceklerini belirtirken, yüzde 48'i Trump'ı seçeceklerini ifade etti. Biden'ın görevini yürütme biçimini onaylamayanların oranı ise yüzde 47 olarak kaydedildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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