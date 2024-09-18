2024 ABD başkanlık seçimi tarihi, tüm dünyada merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklaması üzerine, Trump ve Harris'in seçimlerde yarışacağı kesinleşmişti. Seçime yaklaşırken son anket sonuçları da gelmeye başladı. Peki, ABD başkanlık seçimleri ne zaman? ABD seçimleri ne zaman? 2024 ABD seçim tarihi ne, adaylar kim?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak olan 60. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimidir Her eyaletteki ve Columbia Bölgesi'ndeki seçmenler, dört yıllık bir dönem için bir başkan ve başkan yardımcısı seçecektir.

Görevdeki başkan, Demokrat Parti üyesi Joe Biden, başlangıçta Demokrat ön seçimlerde yeniden seçilmek için aday oldu ve kazandı. Ancak, Temmuz 2024 başkanlık tartışmasındaki kötü performansının ardından, birçok Demokrat Parti üyesi, Biden'a kampanyasını askıya alması çağrısında bulundu. Başlangıçtaki bazı tepkilere rağmen Biden, 21 Temmuz'da yarıştan çekildi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekledi. Harris ertesi gün muhtemel aday olmak için yeterli delege desteğini aldı ve 5 Ağustos'ta partinin resmî adayı oldu. Harris ertesi gün Minnesota valisi Tim Walz'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın yarıştan çekilmesi, onu 1968'de Lyndon B. Johnson'dan bu yana yeniden aday olmayan ilk görevdeki başkan ve adaylığı kazanmak için yeterli delegeyi elde ettikten sonra çekilen ilk başkan yaptı Harris, 1968'de Hubert Humphrey'den bu yana ön seçimlere başkan adayı olarak katılmayan ilk adaydır.