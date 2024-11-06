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ABD seçimleri ilk sonuçları ne, kim önde?

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ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa gidiyor. ABD'nin doğu eyaletlerinde başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Kamala Harris ve Donald Trump'ın başkanlık için yarıştığı ABD'de seçmenler sandık başında. New Hampshire eyaletinin Dixville Notch köyünde oy verme işlemi tamamlandı. Yapılan sayımda 6 seçmenin 3 oyu Harris'e, 3 oyu ise Trump'a gitti. Seçim uzmanlarına göre; öngörülemezlikleri nedeniyle "salıncak eyaletler" olarak isimlendirilen 7 eyalet seçimin sonucunu belirleyecek.

SANDIKLAR ÇARŞAMBA 05.00'DA KAPANACAK

Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle Demokratların adayı seçilen Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, başkanlık için yarışıyor. Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerden Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratlardan Minnesota Valisi Tim Walz karşı karşıya geliyor. Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor. Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı. Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.

ABD SEÇİMLERİ İLK SONUÇLARI NE, KİM ÖNDE?

Sandıklar henüz sayılmaya başlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Son durum:

ABD seçimleri ilk sonuçları ne, kim önde?

ABD seçimleri ilk sonuçları ne, kim önde?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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