ABD SAVAŞ GEMİSİ NEREDE, gitti mi? ABD İsrail'e uçak gemisi mi gönderdi?

"ABD İsrail'e uçak gemisi mi gönderdi?" Merak ediliyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Doğu Akdeniz'e sevk edilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığını duyurdu. Peki, ABD savaş gemisi nerede, gitti mi? İşte detaylar…

ABD Savunma Bakanı Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Charles "CQ" Brown, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.Peki, ABD savaş gemisi nerede, gitti mi? İşte detaylar…

ABD SAVAŞ GEMİSİ NEREDE, GİTTİ Mİ?

ABD'den Austin, İsrail'e destek verdiklerini ifade ederek, "USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubu Doğu Akdeniz'e varmıştır. Ayrıca ABD'nin bölgedeki savaş uçakları filosunu da genişlettik. ABD Savunma Bakanlığı gerektiğinde ilave askeri unsurları konuşlandırmaya hazırdır." dedi.

ABD'nin İsrail'e askeri yardımının dün gönderilmeye başladığını aktaran Austin, bunlar arasında hayati önemdeki mühimmatın da yer aldığını, Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sistemi için takviyede bulunduklarını bildirdi.

ABD İSRAİL'E UÇAK GEMİSİ Mİ GÖNDERDİ?

Washington, İsrail'e personel yanı sıra önemli mühimmat tedarikinde bulunmaktadır. Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e istihbarat ve planlama konularında yardımcı olmak üzere özel kuvvetlerden oluşan küçük bir birimin aktif olduğunu belirtti. Bir savunma yetkilisi, bu birimlerin rehin kurtarma görevinde bulunmadığını, ancak talep edilmesi durumunda bu görevi de yerine getirebileceklerini vurguladı. Aynı zamanda, Washington, ABD savunma şirketlerinin İsrail'in önceden talep ettiği silah siparişlerini hızlandırmasına da destek sağlamaktadır.

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