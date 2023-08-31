ABD polisin her yerde aradığı 15 yaşındaki kayıp çocuk arkadaşının annesinin yatak odasında bulundu

ABD'de polis tarafından aranan 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesi Ashleigh Watts'ın evinde çıplak olarak bulundu. Çocuk ve ikiz kardeşi, Watts ile ilişkiye girdiklerini belirtti. Yaşı reşit olmayan kişilerle ilişkiye girmek suçundan soruşturma açılan Watts, tutuklandı. Eğer suçlu bulunursa en az 30 yıl hapis cezası alacak.

Amerika Birleşik Devletlerinde polis tarafından her yerde aranan 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesi Ashleigh Watts'ın yatak odasında çıplak şekilde bulundu. Çocuğun 15 yaşındaki ikiz de Watss'ın kendisi ile ilişkiye girdiğini söyledi. Yaşı reşit olmayan kişilerle ilişki yaşama suçundan hakkında soruşturma açılan Watts tutuklandı.

15 yaşındaki çocuğu bulunmaıs için çalışma yapan polis, Watts'ın evine geldiğinde polislere evin dışında beklemelerini söyledi. Daha sorna eve giren polisler yatak odasında yaptıkları aramada 15 yaşındaki çocğu üzerine sadece boxerini giymiş bir şekilde buldu.

Watts, gözlatına lındıktan sonra 15 yaşındaki çocğun iki kardeşi de Watss ile cinsel ilişkiye giridklerini söyledi.

Polis, yatak odasında bulunan 15 yaşındaki çocuğun Watts'ın aynı yaşlarda olan oğlu ile arkadaş olduklarını bu nedenle çocuğun sürekli Watts'ın evini ziyaret ettiğini söyledi.

Watts2ın kocası da gece yarısına doğru eve geldiğinde eşini ve çocukla kanapede çıplak bir şekilde bulduğunu çocğun ise uyuyormuş gibi yaptığını söyledi.

Polis, Watts'ın ilişkiye girdiği çocğun bir komşusuna Watss ile ilişkisinin anlattını, bu nedenle ailesi kayıp olduğunu söyledikten sonra Watts'ın evine baktıklarını söyledi.

Tutuklanan Watts, suçlu bulunması durumunda en az 30 yıl hapis cezsı alacak