ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ABD'NİN KURULUŞUNUN 100. YILI NEDENİYLE HEDİYE EDİLEN ÖZGÜRLÜK HEYKELİ, ABD'YE HANGİSİ TARAFINDAN HEDİYE EDİLMİŞTİR?

A: Fransa

B: Birleşik Krallık

C: Brezilya

D: İspanya

Cevap: