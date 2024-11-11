Üye Girişi
Haberler

ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?

ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ABD'NİN KURULUŞUNUN 100. YILI NEDENİYLE HEDİYE EDİLEN ÖZGÜRLÜK HEYKELİ, ABD'YE HANGİSİ TARAFINDAN HEDİYE EDİLMİŞTİR?

A: Fransa

B: Birleşik Krallık

C: Brezilya

D: İspanya

Cevap:

ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

5 kardeşin can verdiği faciada kahreden detay

 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti
İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir

İmamoğlu, "kurultay" tartışmasında tarafını belli etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Talisca Fenerbahçe'ye mi gelecek? Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir? Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.