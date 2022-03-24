ABD'nin Güneyindeki New Orleans Kentini Hortum Vurdu - Haberler

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ABD'nin Güneyindeki New Orleans Kentini Hortum Vurdu

Xinhua - Genel
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ABD'nin Güneyindeki New Orleans Kentini Hortum Vurdu

NEW ORLEANS, 24 Mart (Xinhua) — Yetkililer Çarşamba günü, ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletine hareket eden hortumun Salı gecesi eyaletin en büyük kenti olan New Orleans'ı ve kenar mahallelerini vurmasının ardından en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını söylediler. (Fotoğraf: Leslie Gamboni/Xinhua)

NEW ORLEANS, 24 Mart (Xinhua) — Yetkililer Çarşamba günü, ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletine hareket eden hortumun Salı gecesi eyaletin en büyük kenti olan New Orleans'ı ve kenar mahallelerini vurmasının ardından en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını söylediler. (Fotoğraf: Leslie Gamboni/Xinhua)

Xinhua / Genel

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