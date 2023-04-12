ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD mart ayı enflasyonu açıklandı mı? ABD mart ayı enflasyonu düştü mü, yükseldi mi?

ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda kaç olduğu açıklandı ve böylece merak edilmekte olan ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD mart ayı enflasyonu açıklandı mı? ABD mart ayı enflasyonu düştü mü, yükseldi mi?