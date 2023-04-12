ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD mart ayı enflasyonu açıklandı mı? ABD mart ayı enflasyonu düştü mü, yükseldi mi?
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ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda kaç olduğu açıklandı ve böylece merak edilmekte olan ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD mart ayı enflasyonu açıklandı mı? ABD mart ayı enflasyonu düştü mü, yükseldi mi?
ABD'de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi. Beklentiler yüzde 5,2'ye gerilemesi yönündeydi. Peki, ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD mart ayı enflasyonu açıklandı mı? ABD mart ayı enflasyonu düştü mü, yükseldi mi?
ABD MART AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?
Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi. Verinin ardından altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Gram altın saat 15.52 itibarıyla 1.257 lirayı gördü. Ons altında günlük yükseliş yüzde 1'e ulaşarak 2 bin 26 doları aştı. Enflasyon verisi sonrasında dolar endeksi yüzde 0.5 geriledi. Dolar düşüş eğilimi göstererek 19.31 TL seviyesinde seyrediyor.