Dünyaca ünlü ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, kızıyla birlikte dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Jksola'nın Ümit Besen'in ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğinde dans etmesi sosyal medyada gündem oldu. ABD'li şarkıcı Jksola dans videosu! Jksola Ankaralı Namık dansı izle!

ABD'li ünlü rapçi Jksola'nın kızıyla birlikte Ankaralı Namık'ın "Kapıcı İzzet" ve Ümit Besen'in "I Love You" şarkıları eşliğinde dans etmesi sosyal medyada gündem oldu. Jksola ve Ankaralı Namık ismini bir arada duyan kullanıcılar ünlü rapçinin dans videosunu merak etti. İşte ABD'li şarkıcı Jksola dans VİDEOSU! Jksola Ankaralı Namık dansı izle!