ABD'li Dağcının Nişanlısı Türkiye'deki Mağaralarda Araştırma Yapmak İstiyor

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ve ilaç tedavisi sonrası başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen ABD'li dağcı Mark Dickey'in nişanlısı Jessica Van Ord, Türkiye'deki mağaralarda yeniden araştırma yapmayı arzuladıklarını söyledi.

Van Ord, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağaradaki kurtarma operasyonun kusursuz geçtiğini anlatarak, ABD'li dağcının Türk hükümetinin verdiği destek sayesinde mağaradan tahliye edildiğini vurguladı.

Mark'ın tedavisinin Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğünü hatırlatan Van Ord, "Hastaneden çok memnunuz, bize çok iyi bakıyorlar. Mark hastane odasına yanlışlıkla 'Otel odası' dedi. Buradan ne kadar rahat olduğumuzu anlayabilirsiniz. Doktorlar ve hastane personeli bize çok iyi davranıyor. Sorunun ne olduğunu bulmak için uğraşıyorlar. Hastane personeli bana sürekli yardımcı da oluyor. Buradaki herkes kendilerini işine adamış kişiler. Gerçekten burada olmak çok güzel." diye konuştu.

"Mağaralarda 1000 metre bandına inmek çok uzun sürüyor"

Türkiye'ye uzun zamandır keşif gezileri düzenlendiğini anlatan Van Ord, şöyle devam etti:

"Keşif gezisi yıllardır devam ediyor. Mağaralarda 1000 metre bandına inmek çok uzun sürüyor. Türkiye'nin çok güzel ve özel bir tabiatı var. Morca Mağarası'nda keşfedilecek bir sürü yeni tür, tıbbi alanlarda kullanılabilecek bir sürü bakteri kolonisi var. Suyun nereye gittiğini görmen gerekiyor. Su hakkında daha çok bilgi edinilmesi gerekiyor. Bu keşif gezisine geçen yıl katılmıştık ve bu yıl da tekrardan geldik. Benim yeteneklerim, ipleri yerleştirmek, harita çıkarmak gibi teknik yetenekler. Mağaranın haritasını çıkarmak, mağaranın içinde nerede olduğunu bilmek ve belgelemek için önemli. Bazen de bilim insanları benden isterse onlar için örnekler ve numuneler topluyorum."

Van Ord, Morca Mağarası'ndaki keşif çalışmasına Türk asıllı ABD'li arkadaşının daveti üzerine katıldıklarını belirterek, "Arkadaşım keşif gezisine yeteneklerimizle yapacağımız katkıdan dolayı bizi çağırdı. Burada birçok yeni başlayan insan var. Yerel insanlara mağaralara nasıl girileceğini ve güvenli bir şekilde keşif yapabilmeyi öğretmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Mağara keşiflerine devam etmek istiyorum"

Dickey'in tedavisinin ardından Türkiye'ye yeniden gelmek istediklerini aktaran Van Ord, şunları kaydetti:

"Mağara keşiflerine devam etmek istiyorum. Mark'ın başına gelen şey dünyanın her yerinde olabilir. Şansızlığı ise bunun yerin 1000 metre altında başına gelmesiydi. Tıbbi problemlerde her zaman olduğu gibi tedavi olmanızın ardından tekrardan doğa yürüyüşü yapmak isterseniz, aynı şey mağara keşfi için de geçerli. Türkiye eğer bizi kabul ederse tekrardan keşif yapmak isterim. Umarım Türkiye sahip olduğu doğal kaynakların farkındadır. Burası çok özel bir yer."

Dickey de Morca Mağarası'na yeniden inmek istediğini açıklamıştı

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Mağarada ilaç tedavisi uygulanan Dickey için doktorların onay vermesinin ardından 9 Eylül'de başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen ABD'li dağcı, helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Yoğun bakımdan servise alınan ve sağlık durumu iyiye giden Dickey, dün düzenlenen basın toplantısında, "Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak." ifadesini kullanmıştı.