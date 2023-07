ABD'li Aktris Kylin Milan, Side'de Dövme Yaptırdı

ABD'li aktris ve şarkıcı Kylin Milan, Side'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, dünyanın en iyi dövme stüdyosu olarak nitelendirdiği Ramses Ink'te 2 ayrı dövme yaptırdı. Side'nin kendisini büyülediğini söyleyen Kylin Milan, ABD'de böyle tarihi yerler yok. Side gözlerim için ziyafetti dedi.

Hollywood'un en genç aktristlerinden olan ve geçen nisan ayında çıkardığı 'Could It Be You' single şarkısı ile dünya çapında tanınan Kylin Milan, Serdar Ortaç'la düet ve klip çekimi için Türkiye'ye geldi. Serdar Ortaç'la çalışmalar sırasında oluşan 2 günlük boşluğunda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'ni de ziyaret eden Kylin Milan, tarihi dokuya hayran kaldı. Kylin Milan, Side'ye girişte yerli ve yabancıların kullandığı traktörlere binerek antik kente gitti.

Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda Side Kazı Başkanlığı'nın refakatinde gerçekleştirilen Side Kentsel Tasarım Projesiyle ortaya çıkarılan ve tamamen camla kaplanarak korumaya alınıp, sergilenen tarihi eserlerin üzerinde yürüyen Kylin Milan, yapılan çalışmadan çok etkilendiğini söyledi. Side'de çeşitli mağazalara girerek ürünlere bakan Milan, tapınaklar bölgesinde yer alan Apollon Tapınağı'nı da ziyaret etti. Apollon Tapınağı'nın önünde bol bol fotoğraf çektiren Kylin Milan, bunları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Side ziyaretinde DHA muhabirine açıklama yapan Kylin Milan, Serdar Ortaç'la 2 ayrı parçada çalışma yapacaklarını söyleyerek, Serdar Ortaç'la birlikte bir şarkı çıkaracağız. Bu şarkının klip çekimi için geldim. Ayrıca Serdar Ortaç'ın bir şarkısını da hem Türkçe hem İngilizce okuyacağım dedi.

Türkiye'ye geldiğinde birçok yerde adını duyduğu ve dünyanın en iyi dövme stüdyolarından birisi Ramses Ink için Side'ye geldiğini de belirten Milan, Burada 2 ayrı piercing yaptırdım. Benim açımdan çok güzel bir deneyimdi diye konuştu.

Side'ye geldiğinde çeşitli tarihi ve turistik yerleri de ziyaret ettiğini söyleyen Kylin Milan, Eski tapınaklardan Apollon Tapınağı'na gittim. Side'nin içi çok güzeldi. Her yerde tarihi kalıntılar ve objeler vardı. Daha önce böyle yer gördüğümü hatırlamıyorum. ABD'de böyle yerler yok. Side benim gözlerim için bir ziyafetti dedi.

