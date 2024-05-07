ABD Kripto Piyasasında Sıkı Yaptırım Dönemi Başlıyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Rostin Behnam, kripto piyasasında artan perakende yatırımcı ilgisine karşılık önümüzdeki iki yıl içinde daha fazla yaptırım eylemi beklediklerini açıkladı. Behnam, düzenleyici çerçevenin eksikliğinin dolandırıcılık ve manipülasyon vakalarını artıracağı konusunda uyarıyor.

CFTC Başkanından Sert Yaptırım Sinyalleri

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, kripto piyasalarında perakende yatırımcıların ilgisinin ve piyasa değerlerinin yükselmesiyle beraber, yakın gelecekte daha fazla yaptırım eylemi beklediğini açıkladı. Behnam, bu durumun 6 aydan iki yıla kadar sürebileceğini belirtti.

Milken Enstitüsü'nün 27. Küresel Konferansı'nda konuşan Behnam, kripto varlıklarının değer kazanması ve yatırımcı ilgisinin artması durumunda, düzenleyiciler olarak yeni bir yaptırım dönemine gireceklerini ifade etti. Behnam, "Düzenleyici bir çerçeve olmaksızın, bu tür dolandırıcılık ve manipülasyon olaylarını görmeye devam edeceğiz." dedi.

Aynı gün, Robinhood Markets'in, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto birimine yönelik menkul kıymet ihlalleri sebebiyle bir ön karar aldığını duyurduğu bildirildi. Robinhood, geçtiğimiz ay kripto şirketlerine yönelik açılan davalar arasında yer alıyordu. MetaMask Wallet'ın arkasındaki Consensys ve merkezi olmayan kripto borsası Uniswap da SEC'den benzer bildirimler aldıklarını açıkladı.

Son bir yıl içinde, CFTC ve SEC, Binance ve FTX gibi büyük kripto kuruluşlarına karşı çeşitli yaptırım eylemleri gerçekleştirdi.

Öte yandan, Behnam'a stablecoinlerle ilgili bir tasarının hazırlanma ihtimali sorulduğunda, Kongre'deki mevcut durumu değerlendirdi. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry ve Demokrat Temsilci Maxine Waters'ın 20 aydır bu konu üzerinde çalıştıklarını belirtti. Behnam, mevcut politik ortam ve Kongre'nin yoğun programı nedeniyle bu tasarının yakın zamanda geçirilmesinin zor olduğunu ifade etti. Stablecoin ihraççıları için kimin asıl düzenleyici olacağı - federal hükümet mi yoksa eyalet düzenleyicileri mi - hâlâ tartışma konusu.