ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler, birçok farklı piyasa tarafından heyecanla bekleniyor ve bu kapsamda ABD İstihdam verisi ne zaman açıklanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, ABD İstihdam verisi ne zaman açıklanacak? ABD İstihdam verisi saat kaçta, hangi tarihte açıklanıyor?

ABD İstihdam verisi ne zaman açıklanacak? Sorusu, ABD İstihdam verisini beklemekte olan kişiler tarafından araştırılmakta. Birçok piyasa için önemli bir değere sahip olan verilerin ne zaman açıklanacağı merak konusu oluyor. ABD'de hafta içerisinde açıklanan veriler sonrası günü yükselişle tamamladı. Peki, ABD İstihdam verisi ne zaman açıklanacak? ABD İstihdam verisi saat kaçta, hangi tarihte açıklanıyor?

ABD İSTİHDAM VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD İstihdam verisi her ayın ilk Cuma günü TSİ 15:30'da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tarafından açıklanmaktadır. Buna göre yeni veriler bugün kamuoyu ile paylaşılacak ve yeni veriler yer alacak. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) eylülde aylık bazda 0,9 puan azalışla 53,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

İş gücü piyasasının durumunun Fed tarafından yakından izlendiğini ifade eden analistler, Banka'nın para politikası kararlarında, istihdam raporundaki verilerin en önemli belirleyici etkenlerden biri olduğunu vurguladı.