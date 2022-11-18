ABD - İran maçı Dünya Kupası'nın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor. Peki, ABD İran Dünya Kupası maçı ne zaman? ABD İran maçı ne zaman, saat kaçta? İran ABD maçı ne zaman? İşte, Amerika İran maçı ne zaman? İran Amerika maçı ne zaman yapılacak? Detaylar...

İran ABD maçı ne zaman? ABD - İran maçı Dünya Kupası'nın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor. Peki, ABD İran Dünya Kupası maçı ne zaman? ABD İran maçı ne zaman, saat kaçta? İran ABD maçı ne zaman? İşte, Amerika İran maçı ne zaman? İran Amerika maçı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ABD - İRAN MAÇI NE ZAMAN?

ABD - İran Dünya Kupası maçı 29 Kasım Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

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