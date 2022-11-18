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ABD - İran Dünya Kupası maçı ne zaman? ABD İran maçı ne zaman, saat kaçta? İran ABD maçı ne zaman?

Gündem Haberleri

ABD - İran Dünya Kupası maçı ne zaman? ABD İran maçı ne zaman, saat kaçta? İran ABD maçı ne zaman?

ABD - İran maçı Dünya Kupası'nın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor. Peki, ABD İran Dünya Kupası maçı ne zaman? ABD İran maçı ne zaman, saat kaçta? İran ABD maçı ne zaman? İşte, Amerika İran maçı ne zaman? İran Amerika maçı ne zaman yapılacak? Detaylar...

İran'da kaosun şiddeti artıyor! Ayetullah Humeyni'nin evine molotof atıp, ateşe verdilerİran'da kaosun şiddeti artıyor! Ayetullah Humeyni'nin evine molotof atıp, ateşe verdiler
İran'da Devrim Muhafızları Sehne kenti İstihbarat Şefi öldürüldüİran'da Devrim Muhafızları Sehne kenti İstihbarat Şefi öldürüldü
Çin Elçisi: İran'a Baskı Yapmak Nükleer Sorununu Çözmeye Yardımcı OlmazÇin Elçisi: İran'a Baskı Yapmak Nükleer Sorununu Çözmeye Yardımcı Olmaz

İran ABD maçı ne zaman? ABD - İran maçı Dünya Kupası'nın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor. Peki, ABD İran Dünya Kupası maçı ne zaman? ABD İran maçı ne zaman, saat kaçta? İran ABD maçı ne zaman? İşte, Amerika İran maçı ne zaman? İran Amerika maçı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ABD - İRAN MAÇI NE ZAMAN?

ABD - İran Dünya Kupası maçı 29 Kasım Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

  • A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
  • B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
  • C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  • D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
  • E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
  • F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  • G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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