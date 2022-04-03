ABD Heyeti, Uçak Kazası Soruşturmasına Yardımcı Olmak İçin Çin'e Geldi

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Yetkili temsilciler ve teknik danışmanlardan oluşan yedi üyeli kurul, ÇSHİ tarafından hazırlanan soruşturmada yer alacak. Grubun en önemli sorumluluğu, uçak tasarımı ve üretimi açısından kazanın nedenini araştırmak ve analiz etmek için teknik destek sağlamak olarak belirlendi. Boeing 737 tipi uçak, 21 Mart'ta Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya gitmek için Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanmış ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Tengxian ilçesine düşmüştü. Uçaktaki 132 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

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