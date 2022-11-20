ABD hangi grupta? Dünya Kupası'nda ABD'nin rakipleri kimler? ABD'nin Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda ABD'nin grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, ABD hangi grupta? Dünya Kupası'nda ABD'nin rakipleri kimler? ABD'nin Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, ABD'nin Dünya Kupası grubu!