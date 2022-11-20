ABD hangi grupta? Dünya Kupası'nda ABD'nin rakipleri kimler? ABD'nin Dünya Kupası grubu!
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Dünya Kupası'nda ABD'nin grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, ABD hangi grupta? Dünya Kupası'nda ABD'nin rakipleri kimler? ABD'nin Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, ABD'nin Dünya Kupası grubu!
ABD'nin Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda ABD'nin grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, ABD hangi grupta? Dünya Kupası'nda ABD'nin rakipleri kimler? ABD'nin Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, ABD'nin Dünya Kupası grubu haberimizde...
Dünya Kupası'nda B grubunda yer alan ABD'nin gruptaki rakipleri İngiltere, İran ve Galler'dir. ABD2022 Dünya Kupası'na CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü olarak katılmıştır.
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
ABD 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Ethan Horvath (Luton Town), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal)
Savunma: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergiño Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Walker Zimmerman (Nashville SC)
Orta saha: Brenden Aaronson (Leeds United), Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds United), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC)
Forvet: Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Lille), Haji Wright (Antalyaspor)
- Katar: Ev sahibi
- Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
- Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
- Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
- Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
- Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
- Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
- Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
- İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
- İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
- İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
- Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
- Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
- İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
- Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
- Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
- Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
- Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
- Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
- Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
- Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
- ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
- Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
- Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı