ABD savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda olması nedeniyle vatandaşlar ABD gemisi neden İstanbul Boğazı'ndaydı? ABD savaş gemisi İstanbul'a neden geldi, neden İstanbul'da? sorularını gündeme taşıdı.

ABD gemisi neden İstanbul Boğazı'ndaydı? ABD savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda olması nedeniyle vatandaşlar ABD gemisi neden İstanbul Boğazı'ndaydı? ABD savaş gemisi İstanbul'a neden geldi, neden İstanbul'da? sorularını gündeme taşıdı. Detaylar haberimizde...

ABD GEMİSİ NEDEN BOĞAZ'DA?

Anadolu Ajansı İngilizce Haberler Editörü Seda Sevencan, gemi hakkında bilgi veren komutan John Thompson'un açıklamalarını AA Teyit Hattı'yla paylaştı.

96 füze taşıyabilen geminin hava savunma, denizaltı savunma ve yüzey muhaberesi özellikleri olduğunu belirtti. Gemide 40'ı subay 340 kişi var. Gemi, İstanbul'a İtalya'dan geldi. En son 2016'da Yemen'de çatışmaya girdi. O tarihten bu yana barış kapsamında çeşitli ziyaret ve görevlerde yer aldı. Geminin radar sistemi hakkında bilgi veren Thompson, geminin Türkiye'de bulunma nedeni için de "Bugünkü buradaki liman ziyaretimiz, bugünkü burada bulunuşumuz NATO ittifakımızın güçlendirilmesi yönünde, yani bir barış ziyareti" dedi.