ABD'nin Türkiye için "olası terör saldırısı" uyarısı yaptığı ve İstanbul'daki çok sayıda konsolosluğun art arda kapatıldığı günlerde ABD savaş gemisi USS Nitze önceki gün İstanbul'a gelerek Dolmabahçe açıklarında demirledi. Merak edilenler arasında ise ABD gemisi ne zaman gidecek, gitti mi? ABD savaş gemisi neden geldi? Amerikan savaş gemisi neden boğazda? soruları yer aldı.

Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek bugün İzmit Körfezi'ne demir atan 155 metrelik ABD savaş gemisi USS Nitze'deki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Merak edilen sorular arasında ise ABD gemisi ne zaman gidecek, gitti mi? ABD savaş gemisi neden geldi? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

ABD GEMİSİ NE ZAMAN GİDECEK?

ABD'nin Türkiye için "olası terör saldırısı" uyarısı yaptığı ve İstanbul'daki çok sayıda konsolosluğun art arda kapatıldığı günlerde ABD savaş gemisi USS Nitze önceki gün İstanbul'a gelerek Dolmabahçe açıklarında demirledi. Bugün de İzmit Körfezi'ne demir atan 155 metre uzunluğundaki savaş gemisinin bir süre bölgede olacağı bildirildi.