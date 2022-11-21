ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Galler maçı hangi kanalda? ABD - Galler maçı hakemi kim?

Dünya Kupası'nda ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise ABD - Galler maçı ne zaman, sorusunu merak ediyor. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Galler maçı hangi kanalda? ABD - Galler maçı hakemi kim?