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ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Galler maçı hangi kanalda? ABD - Galler maçı hakemi kim?

Gündem Haberleri

ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Galler maçı hangi kanalda? ABD - Galler maçı hakemi kim?

Dünya Kupası'nda ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise ABD - Galler maçı ne zaman, sorusunu merak ediyor. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Galler maçı hangi kanalda? ABD - Galler maçı hakemi kim?

ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası'nda grup maçları son hızla devam ederken oynanacak maçlardan bir tanesi de ABD - Galler maçı olacak. Süper Lig'de ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Peki, ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Galler maçı hangi kanalda? ABD - Galler maçı hakemi kim? İşte maç hakkında merak edilenler...

ABD - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda ABD ile Galler'ın karşılaşacağı maç 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma 2.00'de başlayacak.

ABD - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD - Galler maçı TRTSpor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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