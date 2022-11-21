ABD - Galler maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım ABD - Galler Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

ABD - Galler Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı bitti. Maçta 1-0 ABD üstünlüğü var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, ABD - Galler maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım ABD - Galler Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, ABD - Galler maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...