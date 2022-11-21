ABD - Galler maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım ABD - Galler Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?
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ABD - Galler Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı bitti. Maçta 1-0 ABD üstünlüğü var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, ABD - Galler maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım ABD - Galler Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, ABD - Galler maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
ABD - Galler Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Maçta şuanda beraberlik mevcut. Peki, ABD - Galler maçı kaç kaç? ABD - Galler maçı bitti mi? 21 Kasım ABD - Galler maçının gollerini kim attı? ABD - Galler Dünya Kupası tüm golleri izle!
ABD - Galler, Dünya Kupası B grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 22:00 'da başlayacak.
ABD - Galler maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maçta 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk yarı 1-0 ABD'nin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.
Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller şu şekilde:
ABD'nin golleri:
- 36. dakika : Timothy Weah
Galler'in golleri:
- 82. dakika : Gareth Bale (Penaltı)
MAÇ SONUCU : ABD 1 - 1 GALLER
Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.