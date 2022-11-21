ABD - Galler maçı canlı izle, maç TRT 1'de değil mi? ABD - Galler maçı hangi kanalda? 21 Kasım ABD - Galler Dünya Kupası maçı HD izle!

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de ABD - Galler arasında oynanıyor. ABD - Galler maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, ABD - Galler canlı izle! 21 Kasım ABD - Galler Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? ABD - Galler maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. ABD - Galler canlı izle! 21 Kasım ABD - Galler Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? ABD - Galler maçı hangi kanalda? ABD - Galler maçı nereden izlenir? ABD - Galler maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

ABD - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Galler, Dünya Kupası A grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 22:00 'da başlayacak.

ABD - GALLER DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD - Galler maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz. Maç TRT 1'de değil TRT Spor'da yayınlanacak.

ABD - GALLER DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT SPOR DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!

ABD - GALLER DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.