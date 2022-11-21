ABD - Galler maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Kasım ABD - Galler maçının özetini izle, yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!
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ABD - Galler maçında 2. yarı oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, ABD - Galler maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım ABD - Galler maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, ABD - Galler maç özeti yayınlandı mı? ABD - Galler maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
ABD - Galler maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. ABD maçta 1-0 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, ABD - Galler maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım ABD - Galler maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, ABD - Galler maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
ABD - Galler, Dünya Kupası B grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 22:00 'da başlayacak.
ABD - Galler maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maçta 1-1 berabere bitti. İlk yarı 1-0 ABD'nin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.
Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller şu şekilde:
ABD'nin golleri:
- 36. dakika : Timothy Weah
Galler'in golleri:
- 82. dakika : Gareth Bale (Penaltı)
MAÇ SONUCU : ABD 1 - 1 GALLER
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.