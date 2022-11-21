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ABD - Galler maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Kasım ABD - Galler maçının özetini izle, yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

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ABD - Galler maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Kasım ABD - Galler maçının özetini izle, yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

ABD - Galler maçında 2. yarı oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, ABD - Galler maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım ABD - Galler maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, ABD - Galler maç özeti yayınlandı mı? ABD - Galler maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

ABD - Galler maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. ABD maçta 1-0 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, ABD - Galler maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım ABD - Galler maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, ABD - Galler maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

ABD - Galler, Dünya Kupası B grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 22:00 'da başlayacak.

ABD - Galler maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maçta 1-1 berabere bitti. İlk yarı 1-0 ABD'nin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller şu şekilde:

ABD'nin golleri:

  • 36. dakika : Timothy Weah

Galler'in golleri:

  • 82. dakika : Gareth Bale (Penaltı)

MAÇ SONUCU : ABD 1 - 1 GALLER

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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