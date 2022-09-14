Birçok vatandaş ABD FED faiz kararının açıklanmasını heyecanla beklemekte. Dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek olan ABD FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? Sorusu, konu hakkında en çok araştırılan sorular arasında yerini alıyor. Peki, ABD FED faiz kararı bugün mü açıklanacak, yarın mı? ABD FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı açıklanma tarihi ne zaman?

ABD FED faiz kararı bugün mü açıklanacak, yarın mı? Sorusu, özellikle kararın açıklanmasını bekleyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. ABD Merkez Bankası tarafından yapılacak olan faiz artışının yüzdeliği bekleniyor. En son Temmuz ayında açıklanan FED faiz kararının Eylül ayı kararının açıklanma tarihi araştırılıyor.Peki, ABD FED faiz kararı bugün mü açıklanacak, yarın mı? ABD FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı açıklanma tarihi ne zaman?

ABD FED FAİZ KARARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK, YARIN MI?

ABD Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilecek olan faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Toplantının ardından FED faiz kararı açıklanacak. FED faiz kararı 21 Eylül tarihinde 21:00'da duyurulacak.

TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE KADAR?

Temmuz ayında ABD Merkez Bankası 75 baz puanlık faiz arttırmıştı. Politika faizi % 2.25- 2.50 aralığındaydı. Powell gereken durumda daha büyük adımlar atabileceğini belirtirken yine de faiz artışlarını yavaşlatmanın iyi olacağını belirtmişti.

POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Jackson Hole Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, yüksek faiz döneminin devam edebileceğini ve bu sürecin ekonomi için acı verici olabileceğini söyledi.

Powell, enflasyonla mücadelede daha yavaş bir büyüme ve daha zayıf bir işgücü piyasasıyla karşılaşılacağı konusunda uyarırken; fiyat istikrarını 'ekonominin temel taşı' olarak nitelendirdi ve faiz artırımının devam edeceği mesajını verdi. Powell'ın yorumları, faizlerin yılı yüzde 3'ün oldukça üzerinde kapatacağı yönündeki beklentileri arttırdı.