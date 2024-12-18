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ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi?

ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi?
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Aralık ayında ABD Federal Rezerv Sistemi'nin (FED) faiz kararının açıklanması bekleniyor. Bu kararın dolar/TL kuru üzerinde önemli bir etkisi olması öngörülüyor. FED'in faiz kararı, global ekonomi ve finans piyasaları için belirleyici olacak.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, finans dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Aralık ayına ilişkin FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, yatırımcıların gündemindeki en önemli başlıklardan biri. Özellikle dolar/TL kuru üzerinde etkili olması beklenen karar, piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Peki, ABD Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), her ay veya belirlenen takvim çerçevesinde faiz kararlarını açıklar ve bu kararlar küresel piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratır. Aralık ayı FED faiz kararının açıklanma tarihi genellikle daha önceden belirlenir ve ekonomi takvimlerinde yer alır. Eğer bugün FED toplantısı yapılacaksa, karar toplantı sonrası TSİ akşam saatlerinde duyurulur. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı 18 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da açıklanacak.

ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi?

FED FAİZ KARARI DOLAR/TL KURUNU ETKİLER Mİ?

FED faiz artırırsa, dolar daha cazip hale gelir ve genellikle değer kazanır. Bu durumda dolar/TL kuru yükselebilir.

Piyasalar böyle bir karar önceden fiyatlamadıysa doların değerinde düşüş yaşanabilir, bu da dolar/TL kurunu aşağı çekebilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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