ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda bir karar aldı. Peki, ABD faiz yükseltti mi, düşürdü mü?

Son Dakika: 15 ay sonra bir ilk! ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası'nın (FED) yıl içerisinde gerçekleştirileceği toplantı tarihleri yayınlanan takvimle paylaşılmıştı. Başkan Powell'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı ardından haziran ayı faiz kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, ABD faiz yükseltti mi, düşürdü mü?

ABD FAİZ YÜKSELTTİ Mİ, DÜŞÜRDÜ MÜ?

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı. Böylece Fed, 15 ay aradan sonra faiz artışına gitmedi.

FED NEDİR?

Merkez Bankaları Sistemi, 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir.