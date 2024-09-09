ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta?

ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta? ABD'de geçtiğimiz günlerde açıklanan istihdam raporuyla ekonomistler merakla faiz kararının ne olacağını bekliyor.2024 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? ABD faiz kararı ne zaman açıklayacak? ABD faiz kararı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak? İşte FED faiz kararı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası faiz kararı toplantısını ne zaman yapacağını duyurdu. FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 21.00'da gerçekleşecek. Bu toplantı ile eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

ABD MERKEZ BANKASI (FED) NEDİR?

FED, Federal Reserve System'in kısaltması olup, Türkçede Federal Rezerv Sistemi olarak bilinir. ABD'nin merkez bankası olan bu kurum, son on yılda trilyonlarca dolarlık teşvik programları uygulayarak, faiz oranlarını düşük tutmuş ve düzenleyici rolünü genişletmiştir. Günümüzde, özellikle enflasyonla mücadele çabalarıyla yeniden gündeme gelen FED, ABD'nin ve muhtemelen dünyanın en etkili ekonomik kurumlarından biridir. Para politikalarını yönetmek ve finansal sistemi denetlemekle görevlidir.