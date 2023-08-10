ABD Merkez Bankası piyasaları ve tüm dünya tarafından açıklanan politika faizi araştırılıyor. ABD faiz kararının açıklanmasının ardından gözler piyasalara çevrildi. Hareketlenen piyasalarda yatırımcılar ABD enflasyon verisi son dakika! ABD enflasyon verileri Temmuz Ağustos 2023! Araştırmalarını yapıyor. İşte detaylar…

ABD Merkez Bankası piyasaları ve tüm dünya tarafından politika faizi araştırılıyor. Bugün yapılan açıklama ile birlikte FED faiz kararı açıklandı ve bir süredir piyasalar tarafından merak edilen soru da yanıt buldu. Peki, FED faiz kararı ne oldu, ne kadar açıklandı? ABD enflasyon verisi son dakika! ABD enflasyon verileri Temmuz Ağustos 2023! İşte detaylar…

ABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA

ABD'de Temmuz ayı enflasyonu Haziran ayına kıyasla hafif bir artış göstererek Federal Rezerv'in Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi.Perşembe günü Çalışma İstatistikleri Bürosu, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0,2 yıllık yüzde 3,2 arttığını ve Haziran ayındaki yıllık yüzde 3'lük orandan yükseldiğini bildirdi.

ABD ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ AĞUSTOS 2023!

Hem manşet hem de çekirdek enflasyona ilişkin aylık rakamlar Wall Street beklentileri doğrultusunda gerçekleşirken, yıllık rakamlar Refinitiv tahminlerinin altında kaldı.

Geçtiğimiz yaz yüzde 9,1 ile zirve yaptıktan sonra manşet enflasyon rakamları Fed'in yüzde 2'lik hedefine yaklaşmaya başladı. Ancak çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam ederek ABD merkez bankası üzerinde faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması yönünde baskı oluşturuyor.