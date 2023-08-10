ABD enflasyon verileri 2023: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'da Amerika enflasyon verileri kaç olarak açıklandı?

ABD'de enflasyon verilerini bekleyen yatırımcılar, aynı zamanda ekonomistlerin Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerini de yakından takip ediyor. Bu veriler, yatırımcıların portföy yönetimlerine rehberlik ederek yatırım kararlarını şekillendirme konusunda önemli bir role sahip. Peki, ABD enflasyon verisi SON DAKİKA! ABD enflasyon verileri 2023'te kaç oldu? İşte detaylar…

Son zamanlarda ABD'de istihdam piyasasındaki iyileşme, piyasa katılımcıları tarafından beklenen bir gelişme olarak algılandı. Bu nedenle, Fed'in sıkılaştırma politikasının geleceği konuşulurken istihdam piyasasının durumu kadar enflasyon verilerinin seyri de büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, 10 Ağustos Cuma günü açıklandı olan ABD enflasyon verilerine odaklanılıyor. Peki, ABD enflasyon verileri 2023'te kaç oldu? ABD Temmuz ayı enflasyon ne oldu, yüzde kaç oldu? İşte detaylar…

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyon temmuz ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ABD TEMMUZ AYI ENFLASYON NE OLDU, YÜZDE KAÇ OLDU?

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyon temmuz ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Kritik veri altın fiyatlarını yukarı çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Kritik veri sonrası altın yükselişe geçti. Veri öncesi 1.670 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı, açıklamayla birlikte 7 lira yükselerek 1.677 liraya çıktı.

ABD 2023 ENFLASYON VERİLERİ

ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi. Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,3 iken yıllık beklentisi yüzde 3,1 olarak belirtilmişti. Gelen veriler beklentilerden daha iyi gelerek, ekonomide düzelme sinyali verdi.

ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.

ABD'de Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri çekirdek göstergelerde ılımlı bir geri çekilmeye işaret ederken, Fed'e sıkılaşma patikasında ara verme imkanı sunduğu yönünde değerlendirildi. ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Yıllık olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.