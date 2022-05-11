ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ALTINI ETKİLEYECEK KRİTİK KARAR! ABD enflasyon beklentisi ne zaman açıklanır?

Abd enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz hafta Fed'in beklenene paralel olarak duyurduğu faiz arttırımı kararı da piyasaları derinden etkilemişti. Peki, 2022 Nisan ayı ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte tüm detaylar...

ABD ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Nisan ayı enflasyon rakamları 11 Mayıs Çarşamba günü (bugün) açıklanacak. Verilerin, TSİ ile saat 16:00 gibi açıklanması bekleniyor.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

ABD mart ayı Enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD'nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.

TÜKETİCİLERİN KISA SÜRELİ ENFLAYON BEKLENTİSİ İSE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6'dan yüzde 6,3'e gerilediğini bildirdi.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan azalışla yüzde 6,3'e geriledi.

Ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 6,6 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 3,9'a çıktı.

Amerikalı tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi, mart ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Bir yıllık süreçte harcamalardaki artışa ilişkin beklenti yüzde 7,7'den yüzde 8'e yükselerek yeni zirveye ulaştı.

Gıda ve benzin kalemlerindeki fiyat artışlarının bir yıllık süreçte yavaşlaması beklenirken, benzin fiyatlarının yüzde 5,2, gıda fiyatlarının ise yüzde 9,4 artacağı tahmin edildi. Aynı dönemde kira artışına ilişkin beklenti ise 0,1 puanlık artışla yüzde 10,3'e yükseldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,1'e gerilemesi yönünde.

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