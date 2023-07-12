ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri merakla bekleniyor. Haziran ayı ABD enflasyon verileri bugün yapılacak olan açıklama ile birlikte netlik kazanacak. Mayıs ayında ise TÜFE beklentinin altında artış göstermişti. Peki, ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak?

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor ve ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusu ile araştırılıyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Haziran ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanacağı tarih duyurulmuştu. ABD 2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü (bugün) saat 15.30'da açıklanacak. Açıklanan veriler ile birlikte Haziran ayı ABD enflasyon verileri kesinleşecek. Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu bildirdi.

MAYIS AYI ABD TÜFE KARARI NE OLMUŞTU?

Mayıs ayına ilişkin paylaşılan verilere göre; ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşmişti.