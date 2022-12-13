Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD Enflasyon verisi açıklandı mı? ABD Enflasyon verisi belli oldu mu?

Gündem Haberleri

ABD Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD Enflasyon verisi açıklandı mı? ABD Enflasyon verisi belli oldu mu?

FED faiz kararından önce belirli olacak ABD Enflasyon verisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ABD Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD Enflasyon verisi açıklandı mı? ABD Enflasyon verisi belli oldu mu? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

ARK 2 ne zaman çıkacak? ARK 2 çıkış tarihi açıklandı!ARK 2 ne zaman çıkacak? ARK 2 çıkış tarihi açıklandı!
2023 Christmas ne zaman? Yılbaşı hangi gün? Noel ne zaman, hangi gün?2023 Christmas ne zaman? Yılbaşı hangi gün? Noel ne zaman, hangi gün?

Piyasalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ABD Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Gündemde yer alan konulardan biri olan ABD Enflasyon verileri hakkında merak edilenler var. Peki, ABD Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD Enflasyon verisi açıklandı mı? ABD Enflasyon verisi belli oldu mu?

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 13 Aralık günü saat 16.30'da belli olacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ne zaman Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title