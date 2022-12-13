FED faiz kararından önce belirli olacak ABD Enflasyon verisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ABD Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD Enflasyon verisi açıklandı mı? ABD Enflasyon verisi belli oldu mu? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

2023 Christmas ne zaman? Yılbaşı hangi gün? Noel ne zaman, hangi gün?

Piyasalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ABD Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Gündemde yer alan konulardan biri olan ABD Enflasyon verileri hakkında merak edilenler var. Peki, ABD Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD Enflasyon verisi açıklandı mı? ABD Enflasyon verisi belli oldu mu?

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 13 Aralık günü saat 16.30'da belli olacak.