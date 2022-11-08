ABD enflasyon verisi ne zaman?

ABD enflasyon verileri, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyordu. ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aşmıştı. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ABD Ekim ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından gözler artık Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyon verileri ABD'nin para politikasının seyri açısından önem taşıyor. Peki, ABD enflasyon verilerini açıkladı mı ? Detaylar haberimizde...

Döviz, yeni haftaya da yatay seyir ile başladı. Haftanın ilk dakikalarında dolar kuru 18,59 TL'den, euro da 18,48 TL'den işlem gördü.

Geçen hafta piyasa kapanışında doların satış fiyatı 18,61 TL, euronun satış fiyatı ise 18,40 TL olmuştu. Yeni haftaya başlarken de yatay seyrini koruyan dolar kuru 18,59 TL'den, euro da 18,48TL'den açılış yaptı. Dolar kuru, geçen hafta 18,70 TL'ye kadar çıkmıştı.

Altın piyasası geçen haftayı dalgalı seyirle tamamlamıştı. Cuma günü son olarak 999 TL seviyesinde işlem gören gram altın, yeni haftaya 998 TL'den başladı.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyonu aylık yüzde 0,4 , yıllık yüzde 8,2 olarak açıklandı.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ?

Ülkede ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmesi bekleniyordu. 8 ayda yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun 9. ayda yüzde 8,1'e düşeceği, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükseleceği tahmin ediliyordu.