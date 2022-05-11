ABD enflasyon verisi AÇIKLANDI! Son dakika Nisan ayı ABD enflasyonu ne kadar oldu?

Nisan ayı ABD enflasyonu ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu durum karşısında merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, gözler bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. Yatırımcılar ABD'de martta yıllık yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini gören enflasyonda düşüş olup olmayacağını takip edecek. Söz konusu verinin nisanda yüzde 8,1'e gerilemesi beklenirken, zirvenin tazelenmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik fiyatlamaların güçleneceği öngörülüyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ KAÇ OLDU?

FED'in faiz kararı açıklamasının ardından gözler bugün açıklanan ABD merkez bankası faiz kararı açıklamasına çevrilmişti. Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi nisan ayı ABD enflasyon verisindeydi. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

ABD Nisan ayı enflasyon rakamları 11 Mayıs Çarşamba günü TSİ ile 15.30'da açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon %8.3 olarak paylaşıldı.

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