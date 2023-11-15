ABD ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ABD TÜFE verisi yüzde kaç olduğu gündeme geliyor. Küresel piyasalar için kritik veriler belli oldu. Buna göre ülkenin enflasyonu, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 olarak hesaplandı. Peki, ABD enflasyon verisi açıklandı mı? ABD TÜFE verisi yüzde kaç oldu? ABD Ekim ayı enflasyon oranı!

ABD enflasyon verisi açıklandı mı ve ABD TÜFE verisi yüzde kaç olduğu araştırılıyor. ABD Ekim ayı enflasyon oranı yükseldi mi merak ediliyor. ABD'de TÜFE, ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda ise yüzde kaç olduğu gündeme geliyor. ABD enflasyon verisi açıklandı mı? ABD TÜFE verisi yüzde kaç oldu? ABD Ekim ayı enflasyon oranı! Detaylar haberimizdedir…

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI MI?

ABD ekim ayı enflasyon verisi açıkladı. Buna göre ülkenin enflasyonu, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık yüzde 0,1 yükselmesi ve yıllık yüzde 3,3 olması yönündeydi.

ABD TÜFE VERİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından daha önemli olan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon, ekim ayında yüzde 0,2 artarken, yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu. Ekonomistler çekirdek göstergelerde ise önceki aya göre değişim yaşanmayacağını tahmin etmişti.

ABD EKİM AYI ENFLASYON ORANI

ABD'de tüketici enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,7 olmuştu. Çekirdek enflasyon eylülde ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşmişti. ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.