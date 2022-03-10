Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi açıklandı. İşte detaylar.. ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanır? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? soruları merak konusu oldu.
Abd enflasyon verileri ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şubat ayında açıklanan verilere göre, piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamı açıklandı. Süper güç olarak bilinen ülkede, ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Böylece ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı.Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti. ABD enflasyon verileri açıklandı mı? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
ABD enflasyon verileri ayın 10'unda saat 16:30'da açıklanmaktadır.