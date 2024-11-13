ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanma tarihi ve bu verilerin piyasalara yapacağı etki, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ABD ekonomisinin genel gidişatını yansıtan enflasyon oranları, yalnızca yerel ekonomi için değil, aynı zamanda küresel piyasalar için de önemli sinyaller veriyor. Özellikle son dönemde enflasyon oranlarında yaşanan değişiklikler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarını doğrudan etkileyebileceği için yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Detaylar haberimizde...

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, ABD enflasyon verileri 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklandı.

ABD ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı