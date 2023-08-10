ABD'de enflasyon verilerini bekleyen yatırımcılar, aynı zamanda ekonomistlerin Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerini de yakından takip ediyor. Bu veriler, yatırımcıların portföy yönetimlerine rehberlik ederek yatırım kararlarını şekillendirme konusunda önemli bir role sahip. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD Temmuz ayı enflasyon ne oldu, yüzde kaç oldu? İşte detaylar…

Son zamanlarda ABD'de istihdam piyasasındaki iyileşme, piyasa katılımcıları tarafından beklenen bir gelişme olarak algılandı. Bu nedenle, Fed'in sıkılaştırma politikasının geleceği konuşulurken istihdam piyasasının durumu kadar enflasyon verilerinin seyri de büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, 10 Ağustos Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine odaklanılıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD Temmuz ayı enflasyon ne oldu, yüzdekaç oldu? İşte detaylar…

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'de Temmuz ayına ilişkin istihdam verileri açıklandı. Beklentilerin üstünde bir performans sergileyen tarım dışı istihdam, 183 bin kişi artışla 209 bin kişiye yükseldi. Aynı zamanda, önceki aya ait olan veri de 222 binden 231 bine yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı da yüzde4,4'ten yüzde4,3'e düşerken, aylık kazançlar ise beklentilere uygun bir şekilde yüzde0,3 arttı. Gözler ise bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD enflasyon verileri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD TEMMUZ AYI ENFLASYON NE OLDU, YÜZDE KAÇ OLDU?

Cuma günü ABD'de Temmuz ayına ait enflasyon verileri açıklanacak. Dolayısıyla, geçtiğimiz hafta olumlu gelen istihdam verilerinin ardından, bu hafta enflasyonun nasıl açıklanacağı kritik bir öneme sahip ve piyasalar bu veriyi yakından takip ediyor. Yıllık manşet enflasyonun yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e yükselmesi beklenirken, çekirdek enflasyonun yüzde 1,7 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor. Bu nedenle, Fed'in sıkılaştırma politikası değerlendirmeleri açısından, istihdam piyasasının yanı sıra enflasyon verilerinin seyri de büyük bir önem taşıyor. Enflasyon verilerinin açıklanacağı saat olan 15.30'da en güncel bilgileri haberimize ekleyeceğiz.