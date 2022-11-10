ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD 2022 Kasım enflasyon verileri açıklandı mı?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacağı ve ABD 2022 Kasım enflasyon verileri merak ediliyor. ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD 2022 Kasım enflasyon verileri! soruları araştırılıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD 2022 Kasım enflasyon verileri! ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD 2022 Kasım enflasyon verileri!

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacağı yatırımcılar ve piyasalarda bekleniyor. ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacağı ve ABD 2022 Kasım enflasyon verileri açıklandı mı soruları gündeme geliyor. ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD 2022 Kasım enflasyon verileri! ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD 2022 Kasım enflasyon verileri! Detaylar haberimizdedir…

ABD KASIM AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 10 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ ENFLASYONDA

Küresel piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklandı. Perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyonu öncesinde Altın fiyatları geriliyor.

Tarım dışı istihdam verisi sonrası yükselişe geçen ons altın fiyatları 1682 dolar direncini gördükten sonra gerilemeye başladı.

Ons altın fiyatları yüzde 0,33 oranında düşüşle 1668 dolar seviyesinde işlem görüyor.