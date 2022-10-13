ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor ve merakla internet üzerinden ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor. Sizler için ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 13 Ekim Perşembe günü açıklanacak ve açıklama saat 15:30'da gerçekleşecek. Ayrıca ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.